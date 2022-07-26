Москвичей предупредили о сильной жаре 26 и 27 июля

В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в ближайшие два дня.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, днем 26 и 27 июля в городе ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31 градуса.

«В связи с жаркой погодой ‹...› МЧС рекомендует быть осторожными и внимательными. Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Он также указал, что жители мегаполиса от сильной жары в 30 градусов придут к просто очень теплой погоде. И к началу августа среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов.

24 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков.