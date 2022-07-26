Метеоролог предупредил москвичей о дождях в начале августа

В начале августа в Москве пройдут продолжительные дожди. Об этом 25 июля сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погода при этом останется теплой, но уже не такой жаркой, как в июле.

«От сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде. И к началу августа, а если быть точными, то в первую пятидневку, среднесуточная температура достигнет показателей 20–25 градусов. И конечно, без дождей этот период не обойдется», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

При этом он подчеркнул, что прогноз пока является предварительным, а более точные сведения можно будет получить за семь дней до необходимой даты.

25 июля за полтора часа в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков.

Во время ливня под воду ушел автомобиль, водитель которого успел выбраться из салона благодаря саперной лопатке.