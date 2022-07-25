Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа

Почти половина месячной нормы осадков выпала за несколько часов в Москве в понедельник, 25 июля. Информация об этом появилась в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Как отмечается в публикации, наибольшее количество осадков в Восточном административном округе (АО) — 45 мм, Северо-Восточном АО — 42 мм и Северном АО — 40 мм.

Таким образом, на одном квадратном метре столичных улиц оказалось порядка четырех ведер дождевой воды, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля», — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Ранее днем синоптики предупреждали москвичей об ухудшении погоды. В городе устанавливали «желтый» уровень опасности.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве к выходным. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов, добавил синоптик.