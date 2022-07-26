Nova: Черногория оказалась в тяжелом положении из-за нехватки российских туристов

Туристический бизнес в Черногории страдает от убытков, так как антироссийские санкции лишили страну туристов из РФ, а надвигающийся экономический кризис заставляет людей отказываться от путешествий. Об этом 19 июля рассказал сербский телеканал Nova.

«Россияне годами были самыми многочисленными туристами в Черногории, а сейчас авиасообщение из России запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и доходов», — поделился с телеканалом владелец сувенирного магазина в Будве Никола.

По его утверждению, туристический рынок страны уменьшился на 50%, и исправить ситуацию не помогают даже туристы из Турции и Албании.

«Ежедневный рынок на 30% и даже 50% меньше, чем в обычные сезоны, не считая года под коронавирусом. Так что это фиаско, и нам ничего не остается, кроме как надеяться на лучший сезон в октябре, ноябре…», — рассказал предприниматель.

Жители страны отмечают, что нынешняя политика властей Черногории разорила туристический бизнес, так как в новых условиях туристы предпочитают более доступную по ценам Албанию.

«Здесь приветствуются албанцы и турки, но не приветствуются люди из Сербии и России, так чего же нам ожидать? Эта нынешняя политика нас разорила, нет гостей из Македонии или Боснии и Герцеговины. Люди едут в Албанию, там дешевле, и говорят, что все приветливые, цены доступные, пляжи красивые, и зачем им приезжать сюда, чтобы тратить сверх меры и волноваться о политике», — подытожила работница одного из черногорских бутиков Ана.

4 июля журнал L'Espresso сообщил, что после присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, что привело к тяжелому экономическому положению на острове. Как указывает издание со ссылкой на подсчеты местного правительства, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более €600 млн.

9 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что популярный среди россиян турецкий курорт Анталья может потерять 2,5 млн российских туристов по итогам года из-за санкций и сокращения количества рейсов. При этом, как указали в АТОР, падение турпотока в Анталью не означает, что россияне не хотят отдыхать в Турции. На фоне закрытия других пляжных стран для россиян спрос на турецкое направление остается высоким, так как этим летом Турция осталась практически единственным массовым зарубежным направлением.

5 мая владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе в беседе с The Guardian пожаловались на проблемы в туристическом секторе Италии из-за отсутствия туристов из РФ. По словам предпринимателей, поток туристов и инвесторов в местную недвижимость упал после того, как Италия присоединилась к санкциям против РФ, из-за которых российские граждане не могут попасть в Италию и приобрести там собственность.