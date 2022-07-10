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На Кипре недосчитались доходов из-за нехватки российских туристов

L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФ
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Фото: Unsplash/Datingjungle
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После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, погружая остров в тяжелое экономическое положение. Об этом пишет журнал L'Espresso.

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Как отмечается в материале, на протяжении нескольких десятилетий Кипр развивал особые отношения с инвесторами и туристами из России.

В стране даже есть город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тыс. человек, который считается «памятником дружбы между маленьким островом и российским гигантом».

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске», — говорится в статье.

До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были теми, кто готов тратить больше всех. Сейчас, как указывает L'Espresso со ссылкой на подсчеты местного правительства, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более €600 млн.

Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.

С 28 февраля 2022 года было временно прекращено прямое авиасообщение между РФ и Кипром. Российским туристам можно прилетать на остров, но сделать это можно только с транзитной пересадкой.

27 июня стало известно, что министры финансов Кипра и США Константинос Петридес и Джанет Йеллен обсудили вопрос перевозок российской нефти под кипрским флагом в третьи страны. В статье отмечается, что Петридес «выразил обеспокоенность по поводу такого шага» и напомнил, что многие страны не стали вводить санкции против России.

До этого, 27 мая, Греция и Республика Кипр поддержали вступление Украины в Евросоюз (ЕС), однако раскритиковали предложение ускорить данную процедуру.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны блока не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. Оно распространяется на импорт российского топлива, перевозимого по морю.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что рестрикции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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