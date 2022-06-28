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Bloomberg раскрыло детали переговоров Кипра и США по запрету на поставки нефти РФ

Bloomberg: Кипр не поддержал идею США о запрете перевозок нефти РФ в третьи страны
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Министры финансов Кипра и США Константинос Петридес и Джанет Йеллен обсудили вопрос перевозок российской нефти под кипрским флагом в третьи страны. В частности, Соединенные Штаты настаивают на запрете таких перевозок, о чем в понедельник, 27 июня, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

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В статье отмечается, что Петридес «выразил обеспокоенность по поводу такого шага» и напомнил, что многие страны не стали вводить санкции против России.

Также сообщается, что главы ведомств обсудили предельные цены на нефть из России. Американский министр настаивала на ограничении цен на топливо, чтобы сохранить уровень мировых поставок сырой нефти и ограничить доходы Москвы.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны блока не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. Оно распространяется на импорт российского топлива, перевозимого по морю.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что рестрикции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

27 июня член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков заявил «Известиям», что вводимые санкции против России не будут достигать результатов, нужных коллективному Западу, однако они изменят существующий миропорядок, причем не в пользу США и ЕС. Цеков отметил, что мир уже не будет таким, как до начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения антироссийских санкций коллективным Западом.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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