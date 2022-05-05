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В Италии пожаловались на проблемы из-за отсутствия туристов из РФ

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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
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Агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии уже ощутили на себе отсутствие туристов из России. В беседе с изданием The Guardian 5 мая владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе рассказали, какие проблемы появились с введением санкций и как они затронут дальнейшую деятельность.

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«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», — сообщил Ротондаро, указывая, что весь местный бизнес очень серьезно зависит именно от туристов из РФ.

По их словам, примерно с 2010 года скромную недвижимость скупали русские школьные учителя, профессора и доктора. Даже сегодня ее можно купить только за €14 тыс., что по европейским меркам недорого. Поэтому туристы из РФ сюда часто прилетали на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы. Это объясняет, почему в некоторых заведениях есть русскоговорящие официанты и на этот же язык переведено меню.

«Обычно здесь много русских. Сейчас нет ни одного. <…> И тратят много. Если <специальная военная операция> скоро закончится, может быть, они вернутся к лету», — отметил владелец ресторана La Playa.

Добраться в Италию, как и в ряд других стран, россияне не могут из-за того, что 27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России, после того как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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