Обещанный президентом США Джо Байденом эффект от антироссийских санкций в полной мере ощущает кто угодно, только не Россия, которая во втором квартале года показала устойчивость и рост экономических показателей, пишет The National Interest (NI).

«Число текущих внешнеторговых операций России укрепилось и растет, показав рекордный профицит внешней торговли страны в $70,1 млрд. Рубль также продемонстрировал поразительную устойчивость, заняв в этом году первое место среди валют с самыми высокими показателями, поднявшись до самого высокого уровня по отношению к евро с 2015 года и добившись значительного роста по отношению к доллару», — говорится в материале от 24 июля.

Издание объясняет этот феномен тем, что цены на сырьевые товары растут, а способность России экспортировать нефть, газ, зерно и даже золото в страны вне антироссийской санкционной коалиции, сохраняется.

При этом Европа, которая в прошлом году импортировала 40% природного газа из России, сейчас сталкивается с двойным ударом: острой нехваткой топлива из-за сокращения российского импорта и высокой инфляции, частично вызванной ценами на энергоносители.

«Это может привести к долгой и холодной зиме, когда спрос на энергоносители резко возрастет, в то же время Европа собирается прекратить импорт нефти из России по морю, как того требует постановление Европейского союза (ЕС), введенное в июне. Ситуация может стать еще хуже, если Россия решит прекратить экспорт природного газа в Европу по трубопроводам, что временно разрешено указом ЕС», — пишет издание.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортировано из нее же.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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