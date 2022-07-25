Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Общество
Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном
Мир
Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины
Мир
В США заявили о стратегической «ловушке России» для западных стран на Украине
Мир
Франция выступила против плана ЕК по сокращению потребление газа в ЕС
Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму
Мир
Лавров исключил препятствия для проведения спецоперации из-за сделки по зерну
Общество
IKEA возобновила распродажу своих товаров в формате онлайн
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Сюжет:

Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU).

Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»
Почему букмекеры гарантируют первое место рэп-группе Kalush Orchestra

Как сообщает пресс-служба организации, из соображений безопасности было принято решение не проводить конкурс на территории Украины, а право на проведение трансляции получила британская телерадиовещательная компания Би-би-си.

«Вызывает большое сожаление то, что наши коллеги и друзья из Украины не могут провести конкурс песни «Евровидение-2023». Получить приглашение провести крупнейший и самый сложный музыкальный конкурс в мире — большая честь. Би-би-си стремится сделать это мероприятие истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества», — рассказал генеральный директор Би-би-си Тим Дэви.

Даты проведения конкурса «Евровидение-2023» будут объявлены позднее. Украине, которая победила в 2022 году и в итоге лишилась права на проведение конкурса, пообещали, что она автоматически пройдет в гранд-финал песенного конкурса.

Ранее, 23 июля, EBU принял окончательное решение о переносе конкурса «Евровидение-2023» в другую страну не смотря на победу Украины на прошлом музыкальном состязании. В EBU отметили, что на данный момент Украина не может гарантировать безопасность всех участников конкурса, организация которого должна начаться уже сейчас.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

На следующий день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022