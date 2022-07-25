Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU).

Как сообщает пресс-служба организации, из соображений безопасности было принято решение не проводить конкурс на территории Украины, а право на проведение трансляции получила британская телерадиовещательная компания Би-би-си.

«Вызывает большое сожаление то, что наши коллеги и друзья из Украины не могут провести конкурс песни «Евровидение-2023». Получить приглашение провести крупнейший и самый сложный музыкальный конкурс в мире — большая честь. Би-би-си стремится сделать это мероприятие истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества», — рассказал генеральный директор Би-би-си Тим Дэви.

Даты проведения конкурса «Евровидение-2023» будут объявлены позднее. Украине, которая победила в 2022 году и в итоге лишилась права на проведение конкурса, пообещали, что она автоматически пройдет в гранд-финал песенного конкурса.

Ранее, 23 июля, EBU принял окончательное решение о переносе конкурса «Евровидение-2023» в другую страну не смотря на победу Украины на прошлом музыкальном состязании. В EBU отметили, что на данный момент Украина не может гарантировать безопасность всех участников конкурса, организация которого должна начаться уже сейчас.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

На следующий день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».