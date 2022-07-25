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Общественники выступили против переименования Киевского вокзала

Глава МОО «Внуки» Татьяна Поп не поддержала идею переименования Киевского вокзала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп в понедельник, 25 июля, в беседе с «Известиями» выступила против идеи переименовать Киевский вокзал в Брянский.

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«По сути, предложили вернуть вокзалу изначальное название, но все мы знаем этот вокзал как Киевский. <…> Культура отмены — это явление, несвойственное для многонационального русского мира, уважающего культуры всех проживающих на территории России народов», — отметила она.

По словам Татьяны Поп, отменять, переименовывать, сносить памятники — удел русофобских стран, желающих стереть свое прошлое, закрыть глаза на исторические факты. Как подчеркнула глава МОО «Внуки», уважение к истории, память о прошлом — это то, что выгодно отличает Россию от Украины, Латвии, Литвы и Польши, усердных в своей оголтелой «декоммунизации».

Накануне депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал о том, что 25 июля в мэрию Москвы будет направлено предложение членов нижней палаты российского парламента с просьбой разрешить переименование Киевского вокзала в Брянский.

По его словам, переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей Москвы с помощью платформы «Активный гражданин».

Киевский вокзал изначально до 1934 года назывался Брянским, поэтому на фоне конфликта на Украине депутат считает справедливым вернуть железнодорожной гавани ее историческое название.

24 июля сообщалось, что во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать. Предложения снести памятник появились еще в 2007 году, в 2016-м местные депутаты заявили, что его наличие противоречит закону о декоммунизации.

21 июля стало известно, что подавляющее большинство украинцев проголосовали по изменению символики на монументе «Родина-мать» в Киеве и высказались за замену герба СССР на государственный.

До этого, 18 июля, Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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