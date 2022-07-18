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Рада запретила присваивать географическим объектам связанные с РФ названия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Об этом сообщил 18 июля украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Согласно законопроекту, географическим объектам запрещено присваивать названия достопримечательностей России, ее деятелей, а также городов и связанных со страной дат.

Гончаренко отметил, что «за» проголосовали 253 депутата.

Последние несколько лет на Украине активно продвигается политика разрыва связей с Россией. Принимается множество соответствующих законов. Так, 19 июня верховная рада Украины запретила российскую музыку в украинских СМИ и общественных местах.

14 июня на Украине предложили запретить книги, авторами которых являются граждане РФ. Предложение было передано на ознакомление украинским депутатам. Этот законопроект также включает в себя установление ограничений на ввоз и распространение издательской продукции «антиукраинского содержания» из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.

Кроме того, в последние годы на Украине активно переименовывают улицы, скверы и даже продукты, названия которых связаны с Россией.

Так, 26 мая стало известно, что на Украине колбаса «Московская» отныне носит название «Смерть москалям». Кроме того, на упаковке мясного продукта теперь красуется украинский флаг. В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский». Хлеб «Белорусский» на Украине теперь называется «Атаманский», а пиво «Жигулевское» — «Венское».

11 мая в Днепре изменили названия 20 связанных с Россией и СССР улиц. До это, 25 апреля, киевская городская государственная администрация предупреждала о планах переименовать почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

На Украине демонтируют и памятники, связанные с Россией. Например, по приказу киевского режима был демонтирован монумент «Три сестры», установленный в селе Сеньковка Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Монумент был открыт 3 мая 1975 года как символ дружбы трех народов.

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