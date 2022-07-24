Депутаты Госдумы предложат мэрии Москвы переименовать Киевский вокзал

В столичную мэрию в понедельник будет направлено предложение депутатов Государственной думы с просьбой разрешить переименование Киевского вокзала в Брянский. Об этом сообщил 24 июля депутат ГД от ЛДПР Василий Власов.

По его словам, переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей Москвы с помощью платформы «Активный гражданин».

«Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет», — цитирует представителя Госдумы «РИА Новости».

Киевский вокзал изначально до 1934 года назывался Брянским, поэтому на фоне конфликта на Украине депутат считает справедливым вернуть железнодорожной гавани ее историческое название.

8 июля табличку «Площадь Луганской Народной Республики» на фоне конфликта на Украине установили у посольства Великобритании в Москве. Она появилась со стороны Смоленской набережной, около памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Накануне британское посольство в российской столице отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР и заявило, что будет придерживаться старого названия локации — на Смоленской набережной.

4 июля пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британского посольства в честь ЛНР.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).