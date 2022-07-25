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Замглавы ВГУ Херсона Стремоусов заявил о провале попытки контрнаступления ВСУ

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Очередная попытка со стороны украинских военных наступления на Херсонскую область провалилась, сообщил в воскресенье, 24 июля, замглавы администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

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Он отметил, что атаки ВСУ на территории области не увенчиваются успехом, поскольку местность в регионе представляет собой степь, и любые перемещения не остаются незамеченными.

Попытки провести контрнаступление на территории Херсонской области основаны на желании Киева получить от Запада как можно больше оружия, добавил Стремоусов.

«Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии», — сказал глава ВГА.

Он подчеркнул, что националисты не располагают достаточными силами для противодействия ВС РФ. С начала спецоперации по защите населения Донбасса украинские войска не предприняли ни одной успешной попытки контрнаступления, заключил Стремоусов.

О подготовке военными ВСУ контрнаступление на юге Украины с целью отбить Херсон писала ранее, 21 июля, газета The New York Times. Авторы материала посчитали, что сейчас слишком раной для проведения подобных действий. На Западе скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий, добавили журналисты.

21 июля в Херсоне была задержана группа диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты. Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол. В их домах обнаружена форма территориальной обороны и оружие.

11 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского разработать план по возвращению юга страны, затем провести работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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