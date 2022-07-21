Готовивших серию терактов диверсантов задержали в Херсоне

Группу диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты, задержали в Херсоне. Кадры задержания появились в распоряжении «Известий» в четверг, 21 июля.

Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол. В их домах обнаружена форма территориальной обороны и оружие.

Злоумышленники рассказали корреспонденту «Известий», что им был отдан приказ хранить у себя в домах оружие, а затем передавать его сообщникам.

«В середине июня куратор от СБУ Разинский связался с нами по интернету. Он находится на той стороне», — рассказал задержанный.

Один из злоумышленников также рассказал, что он преследовал цель «создать суету» среди мирных граждан: стрелять по магазинам, обстреливать российскую гуманитарную помощь и паспортный стол.

Задержанные являются пособниками мужчины, который планировал поджечь с помощью коктейля Молотова паспортный стол в Херсоне.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в Херсоне был предотвращен теракт у пункта выдачи документов на получение гражданства РФ. Отмечается, что благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось избежать жертв среди мирного населения Херсона.

13 июля глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства в области. Он отметил, что на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

28 апреля заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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