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В Херсоне предотвратили теракт у пункта выдачи российских документов

В Херсоне предотвратили теракт у пункта выдачи документов на получение российского гражданства
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Фото: РИА Новости
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Теракт у пункта выдачи документов на получение гражданства РФ предотвращен в Херсоне. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

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«Росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне. Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «Коктейля Молотова», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось избежать жертв среди мирного населения Херсона.

В настоящий момент организовано расследование обстоятельств инцидента и выяснение мотивов злоумышленника.

13 июля глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства в области. По его словам, на оформление документов уходит от одной недели до месяца.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

6 мая заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что жители области получат право на российское гражданство. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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