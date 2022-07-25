Двое детей отравились грибами в Подмосковье. По данным «Известий», инцидент произошел в Электростали.

Пятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика госпитализировали. Сейчас они находятся в токсикологической реанимации. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

На данный момент неизвестно, какими именно грибами отравились дети.

Стоит отметить, что самым ядовитым грибом в средней полосе России является бледная поганка.

14 июля сообщалось, что в Первомайском районе Алтайского края три ребенка отравились грибами. Пострадавших госпитализировали. Уточнялось, что они находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого, 30 мая, сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали первые случаи отравления грибами. С начала года два человека заболели, а у пятерых оказался ботулизм. В результате один человек умер.

19 мая в Удмуртии зафиксировали первый случай отравления грибами в этом сезоне. Девочка-подросток поела сморчков, приобретенных на рынке.