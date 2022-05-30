Первые случаи отравления грибами зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали первые случаи отравления грибами. С начала года два человека заболели, а у пятерых оказался ботулизм. В результате один человек умер, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

RostovGazeta отмечает, что в прошлом году за тот же период было зафиксировано пять случаев отравления грибами. Среди них один заболел ботулизмом. Но заболевание было вызвано употреблением в пищу вяленой рыбы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области у клещей выявили ДНК возбудителя лихорадки Ку. По словам специалистов, чаще всего это лихорадкой заражаются люди, ухаживающие за животными.