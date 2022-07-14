Трое детей отравились грибами в Алтайском крае

В Первомайском районе Алтайского края три ребенка отравились грибами. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».

По его словам, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства того, как дети получили отравление, и другие подробности произошедшего выясняются.

Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбургской области 17-летний подросток отравился «незамерзайкой». Утверждается, что он «утолил жажду» стеклоомывающей жидкостью после того, как это сделал сожитель его бабушки.