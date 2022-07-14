Подросток отравился «незамерзайкой» в Оренбургской области

Полиция проводит проверку по факту отравления 17-летнего подростка стеклоомывающей жидкостью в Оренбургской области. Пострадавший доставлен в больницу.

Инцидент произошел в Сорочинске. Подросток находился в гостях у бабушки и отправился в поле с ее сожителем. Во время жары мужчина выпил какой-то напиток. Юноша тоже решил утолить жажду из той же емкости. К вечеру подросток начал испытывать недомогание и жаловаться на тошноту, к утру появились боли в животе, сообщает РИА «Оренбуржье».

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали отравление «незамерзайкой».

В июне в Сорочинске госпитализировали 12-летнего мальчика, который проглотил иголку. Установлено, что подросток пытался проколоть швейной иглой крышку бутылки лимонада. Через образовавшееся отверстие стал выходить газ, и мальчик, не вынув иголку, закрыл горлышко ртом.