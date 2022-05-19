Первый случай отравления грибами в этом сезоне зафиксировали в Удмуртии
В Удмуртии зафиксировали первый случай отравления грибами в этом сезоне. Девочка-подросток поела сморчков, приобретенных на рынке.
Как сообщает пресс-служба республиканского минздрава, инцидент произошел в городе Ижевске. Пострадавшую спасли врачи-токсикологи больницы № 6, пишет Udm-info.ru.
Обычно грибы-сморчки появляются в лесах Удмуртии одними из первых. Они похожи на ядовитые, но считается, что их можно есть. В случае нарушений условий обработки или сбора такие грибы становятся токсичными.
Заведующий токсикологическим отделением больницы Алексей Мокрушин рассказал, что симптомами отравления являются озноб, боли в животе, диарея, рвота, иногда повышается температура и болит голова. Если вовремя не оказать медпомощь, человек может умереть, подчеркивает ИА «Сусанин».
В 2021 году в республике отравились грибами пять человек. Один из них скончался. Врачи призывают быть внимательными и осторожными при употреблении грибов.