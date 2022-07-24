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Захарова сравнила слова Йеллен об экономике США со смертью Ленина

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Слова министра финансов США Джанет Йеллен, заявившей о том, что экономика США замедляется вследствие необходимости, напоминают ситуацию в России в начале ХХ века, когда многие последователи революции отказывались верить в смерть ее идеолога Владимира Ленина. На это указала 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Экономика США замедляется, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста. Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — отметила Захарова в Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Йеллен в беседе с NBC заявила, что замедление экономики США является необходимостью. Она подчеркнула, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии коронавируса. А сейчас наступил период перемен, когда ее рост замедляется. Министр также добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

11 июля немецкое издание Wirtschafts Woche отметило, что экономика США не избежит рецессии, вопрос лишь в том — когда это произойдет. Одними из предпосылок к экономическому спаду можно считать планомерное снижение курсов на американских биржах и аналогичную ситуацию с процентными ставками по долговременным бондам. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом рынок «готовится» к возможной рецессии.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста. Также она призвала не опасаться рецессии.

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