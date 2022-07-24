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Член ВГА Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию ВС России в регионе

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Запорожье обратилось к РФ с просьбой сохранить военное присутствие в регионе для обеспечения безопасности. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

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«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что вопрос организации постоянных воинских частей в Запорожье будет рассмотрен после проведения референдума о присоединении области к России в качестве полноценного субъекта Федерации.

Тем не менее член совета ВГА уверен, что регион рано или поздно перейдет под крыло Москвы, а значит, российские военные будут защищать местных жителей как своих сограждан.

Украинские военные продолжают обстреливать территорию Запорожской области. Так, накануне глава ВГА региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе. По предварительным данным, уничтожены фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу. Также повреждены машинное отделение и гаражи.

22 июля стало известно об обстреле из РСЗО и тяжелой артиллерии со стороны ВСУ освобожденной территории Запорожья.

Между тем, как заявил Балицкий, в регионе уже подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ, сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях, уточнил он.

Ранее, 13 июля, член главного совета администрации региона заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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