Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Об этом 23 июля сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», — написал Балицкий.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет. Также три раза был обстрелян Киевский район города, украинские военные выпустили по нему в общей сложности 30 снарядов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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