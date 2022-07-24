В Японии перезапустили третий реактор АЭС «Такахама»

Энергетическая компания Kansai Electric Power вновь запустила третий реактор АЭС «Такахама». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил оператор станции.

Согласно имеющейся информации, через два дня установка начнет вырабатывать энергию. Начало коммерческой эксплуатации реактора предварительно запланировано на 19 августа.

Работа энергоблока была приостановлена 1 марта для проведения плановой проверки исправности всех систем. Ожидалось, что реактор будет доступен для использования уже в конце месяца, однако инспекторы зафиксировали повреждение трубы в парогенераторе, из-за чего перезапуск пришлось отложить до 23 июля.

Впоследствии дату начала работы установки перенесли еще на один день из-за незначительной утечки масла в насосном отделении, которую вскоре устранили.

Ранее, 20 июля, стало известно, что перезапуск четвертого реактора АЭС запланирован на 26 июля. Информации о начале коммерческой эксплуатации пока нет.

1 июля, в Японии был объявлен трехмесячный период экономии электроэнергии на фоне поднявшегося из-за жары энергопотребления.

Гражданам рекомендовали продолжать пользоваться кондиционерами, но вместо этого экономить электроэнергию, «отключая ненужный свет». Снижать потребление электричества предлагается с 17:00 до 20:00, когда уменьшается выработка солнечной энергии.

По данным агентства, существуют также риски относительно стабильности поставок электроэнергии, а опасения по поводу дефицита могут «усилиться зимой, когда производство солнечной энергии сократится».

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда 7 июня призвал население экономить электричество этим летом в связи с прогнозируемой нехваткой электроэнергии следующей зимой.

Газета The New York Times 27 апреля сообщила, что в Японии может начаться нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками сжиженного природного газа.

Режим экономии электричества до этого вводился в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за землетрясения и цунами в 2011 году. Он действовал до 2015 года, после чего постепенно отменялся.