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В Японии перезапускают АЭС на фоне энергокризиса

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Четвертый реактор АЭС «Такахама» в Японии перезапустят 26 июля. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании. Плановая инспекция началась 1 марта, были обнаружены повреждения в трубе парогенератора, передает телеканал «Известия». Когда начнется его коммерческая эксплуатация, пока неизвестно. Власти Японии уделяют большое внимание перезапуску реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Ожидается, что ситуация обострится с наступлением зимы, когда спрос на электроэнергию вырастет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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