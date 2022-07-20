В Японии перезапускают АЭС на фоне энергокризиса

Четвертый реактор АЭС «Такахама» в Японии перезапустят 26 июля. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании. Плановая инспекция началась 1 марта, были обнаружены повреждения в трубе парогенератора, передает телеканал «Известия». Когда начнется его коммерческая эксплуатация, пока неизвестно. Власти Японии уделяют большое внимание перезапуску реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Ожидается, что ситуация обострится с наступлением зимы, когда спрос на электроэнергию вырастет.

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