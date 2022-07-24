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В Греции политик показал предвыборный плакат с лозунгом «Россия права»

Греческий политик Лафазанис представил плакат своей новой партии со словами «Россия права»
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Фото: Pronews.gr
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Бывший министр энергетики Греции и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис, приступающий к созданию нового движения, представил пророссийский предвыборный плакат.

Фотографию плаката в субботу, 23 июля, опубликовал сайт Pronews.gr. На нем написано «США и НАТО устроили ад на Украине» и «Россия права».

По данным издания, политик подготовил плакат для продвижения своей новой партии. Отмечается, что на нем также изображен портрет политика рядом с буквой Z, которая стала символом спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Лафазанис подчеркнул, что США и НАТО толкают планету к краю пропасти, уничтожают Европу, а также разоряют и калечат Грецию.

По его словам, цель его новой партии направлена на «новое освобождение Греции». Политик также считает, что Россия права на Украине. Он полагает, что Россия должна победить, чтобы в Европе и мире была лучшая атмосфера.

При этом 27 июня посол РФ в Афинах Андрей Маслов предупредил россиян о русофобии на курортах Греции, отметив, что страна больше не является страной для благоприятного отдыха граждан РФ. При этом он добавил, что уровень угрозы для здоровья и жизни россиян на греческих курортах тем не менее остается низким.

Двумя днями ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

23 июня директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

В апреле в СМИ появилась информация о нападении группы украинцев на россиянку во время праздника Пасхи в Афинах.

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