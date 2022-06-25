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Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня

АТОР: россияне с 27 июня не смогут подавать документы на получение виз в Грецию
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Фото: Unsplash/Sonya Brady
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Россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила Ассоциация туроператоров России.

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Отмечается, что консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановили свою работу.

Причины приостановки приема документов на визу не уточняются, однако в одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра.

Накануне стало известно, что туроператор Tez Tour Греция не зафиксировал ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии. Отмечалось, что Греция является лидером среди европейских направлений по числу бронирований на летний сезон-2022 в Tez Tour. Туры на курорты страны доступны с авиаперелетом на регулярных рейсах зарубежных авиаперевозчиков с одной стыковкой.

Ранее в этот день директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Как рассказала девушка, нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на отсутствие реакции местных правоохранительных органов на избиение российских граждан в Греции.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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