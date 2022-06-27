Россиян предупредили о русофобии на курортах Греции

Греция больше не является страной для благоприятного отдыха россиян, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны», — подчеркнул дипломат.

Маслов также добавил, что уровень угрозы для здоровья и жизни россиян на греческих курортах, тем не менее, остается низким.

«Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев — как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие», — добавил посол.

Ранее, 25 июня, Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

До этого, 26 апреля, в СМИ появилась информация о нападении группы украинцев на россиянку во время праздника Пасхи в Афинах.