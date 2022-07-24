Захарова рассказала о призывах дипломатов США не делать фото с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 июля, что дипломаты из США создают иллюзию бойкота министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и просят своих коллег не делать с ним совместных фотографий.

Свое заявление она сделала по случаю прибытия главы российского МИДа в Каир с визитом, который даст старт его турне по ряду африканских стран.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала она в своем Telegram-канале.

Как считает Захарова, у высокопоставленных представителей американской администрации отсутствует ощущения реальности.

20 июля официальный представитель МИД назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

Российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила в свою очередь, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

Во время саммита G20 глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.