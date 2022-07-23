Боевики «Правого сектора» разместили РСЗО на территории школы Нью-Йорка в ДНР

Боевики националистического батальона «Правый Сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) разместили в школе поселка Нью-Йорк на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). Как сообщил в субботу, 23 июля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, из них они совершают провокационные обстрелы позиций российских войск.

«На территории школы № 16 на улице Есенина разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции ВС РФ и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня», — сказал Мизинцев.

Кроме того, в подвале учреждения боевики нацбатальона удерживают жителей близлежащих домов, используя их фактически в качестве «живого щита».

В ДНР украинские военные также оборудовали опорные пункты и огневые позиции подразделений в Артемовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов, развернули огневые точки в Константиновке на территории школы № 6, разместили огневые точки и склады вооружения в жилых домах Краматорска, а также в здании городской спортивной школы в Белгород-Днестровском Одесской области, сообщил представитель военного ведомства.

«Подобные действия киевских властей демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права», — напомнил Мизинцев.

Ранее в субботу сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили до 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское.

22 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».