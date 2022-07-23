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Кива заявил о готовности Вашингтона «сливать» Зеленского

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Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
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Страны Запада начали новый этап подготовки общественного мнения к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива, обосновавший свою позицию 23 июля в Telegram-канале.

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Кива сообщил, что американские и европейские СМИ начали всё чаще выражать озабоченность по поводу состояния здоровья лидера Украины. По его словам, такая риторика говорит о том, что Зеленского хотят устранить.

«Если американцы публично волнуются и переживают, значит, принято решение сливать», — заключил экс-парламентарий.

Накануне Кива заявил, что президент Украины поручил компании «Нафтогаз» создать план воровства российского газа из транзитных трубопроводов. По словам бывшего депутата, в настоящее время украинские газохранилища заполнены наполовину, запасов не хватит на отопительный сезон, поэтому «было принято решение красть».

21 июля пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии. В госспецсвязи Украины сообщили, что информация о проблемах со здоровьем украинского лидера является фейком. Ложные данные распространили хакеры, которые атаковали радиостанции компании TAVR Media: «Хит FM», Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, «Мелодия FM», «Наше Радио», Radio JAZZ, Classic Radio и «Радио Байрактар».

Ранее, в марте, в Сети неоднократно появлялись данные о возможном отъезде Зеленского из Киева. По версии Кивы, Зеленский эвакуировался в срочном порядке в Польшу. Он также добавил, что «отдавать приказы» глава государства теперь будет из соседней страны.

Сам Зеленский 5 марта опровергал информацию о том, что сбежал из Киева. Он выложил видео из офиса президента и заверил, что находится на своем рабочем месте.

Позднее, 9 марта, Зеленский подчеркивал, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса. Такой ответ он дал на утверждение журналиста о том, что многие украинские мужья отправляют своих жен и детей на Запад.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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