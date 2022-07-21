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Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о его госпитализации

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 21 июля опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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«Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Стране» опроверг сообщение, которое сегодня прозвучало в эфире радиостанций — о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной рады (Руслан. — Ред.) Стефанчук», — говорится в публикации издания «Страна.ua», получившего комментарий от пресс-секретаря президента.

В Госспецсвязи Украины сообщили, что информация о проблемах со здоровьем украинского лидера является фейком. Ложные данные распространили хакеры, которые атаковали радиостанции компании TAVR Media: «Хит FM», «Radio ROKS», «KISS FM», «Radio RELAX», «Мелодия FM», «Наше Радио», «Radio JAZZ», «Classic Radio» и «Радио Байрактар».

В самой компании официально заявили, что информация, озвученная в эфире радиостанций, не соответствует действительности.

Ранее, в марте, в Сети неоднократно появлялись данные о возможном отъезде Зеленского из Киева. Кроме того, такую версию выдвигал экс-депутат рады Илья Кива. По его словам, Зеленский эвакуировался в срочном порядке в Польшу. Он также добавил, что «отдавать приказы» Зеленский теперь будет из соседней страны.

Сам Зеленский 5 марта опровергал информацию о том, что сбежал из Киева. Он выложил видео из офиса президента и заверил, что находится на своем рабочем месте.

Позднее, 9 марта, Зеленский подчеркивал, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса. Такой ответ он дал на утверждение журналиста о том, что многие украинские мужья отправляют своих жен и детей на Запад.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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