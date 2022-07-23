Реклама
Прямой эфир
Мир
Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS
Общество
Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
Культура
Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Спорт
ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
Общество
Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе
Общество
Сильный смерч под Туапсе попал на видео
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%
Сюжет:

Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства газа России

Экс-депутат Рады Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства российского газа
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский поручил компании «Нафтогаз» создать план воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом сообщил 22 июля экс-депутат Рады Илья Кива.

Ставки на стоп: почему Киев сокращает транзит российского газа в Европу
Эксперты не исключают полной остановки прокачки — тогда страны Восточной Европы останутся без топлива

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить — Ред.) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам бывшего депутата, в настоящее время украинские газохранилища заполнены наполовину, запасов не хватит на отопительный сезон, поэтому «было принято решение красть».

Ранее, 20 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. Для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа», объяснил он.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик «Известиям», заниматься воровством на государственном уровне в духе политики нынешнего киевского режима. Он акцентировал внимание на том, что представители украинской власти пытаются «нагреть руки», пока вся страна катится в пропасть.

Международные партнеры Украины, обязательствами перед которыми «щеголяет» депутат рады, не скажут ему за это спасибо, добавил Белик.

«Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Киев отказался напрямую закупать российский газ с 2015 года, начав поставлять его реверсом из Европы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022