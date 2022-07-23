Президент Украины Владимир Зеленский поручил компании «Нафтогаз» создать план воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом сообщил 22 июля экс-депутат Рады Илья Кива.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить — Ред.) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам бывшего депутата, в настоящее время украинские газохранилища заполнены наполовину, запасов не хватит на отопительный сезон, поэтому «было принято решение красть».

Ранее, 20 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. Для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа», объяснил он.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик «Известиям», заниматься воровством на государственном уровне в духе политики нынешнего киевского режима. Он акцентировал внимание на том, что представители украинской власти пытаются «нагреть руки», пока вся страна катится в пропасть.

Международные партнеры Украины, обязательствами перед которыми «щеголяет» депутат рады, не скажут ему за это спасибо, добавил Белик.

«Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Киев отказался напрямую закупать российский газ с 2015 года, начав поставлять его реверсом из Европы.