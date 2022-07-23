Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Происшествия
На третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей
Экономика
В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года
Мир
Пять человек погибли при пожаре в магазине пиротехники в Перу
Мир
ВСУ ударили системой HIMARS по мосту в Херсонской области
Мир
В США небольшой самолет рухнул в воду на глазах посетителей пляжа
Мир
Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
Мир
Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады
Мир
Джоли выиграла суд у Питта из-за продажи французской винодельни
Мир
В ЛНР сообщили о четырех обстрелах из HIMARS за сутки со стороны ВСУ
Мир
Кандидат в премьеры Британии Трасс назвала себя бунтаркой
Сюжет:

ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области

0
Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром 23 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по меньшей мере семь снарядов по району Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.

Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
Какую тактику борьбы с этим вооружением разработали российские ВС

«В 05:07 мск было порядка семи прилетов. Замечен дым в районе [Каховской] ГЭС, били туда», — цитирует ТАСС представителя ВГА района.

Ранее в этот день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алёшки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты. Он подчеркнул, что военные и гражданские инженеры восстановят объект в любом случае. Однако при необходимости через Днепр развернут понтонные переправы, добавил замглавы ВГА.

Предыдущий удар в район Каховской ГЭС ВСУ нанесли 18 июля. Последствия показал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022