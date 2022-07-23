ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области

Утром 23 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по меньшей мере семь снарядов по району Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.

«В 05:07 мск было порядка семи прилетов. Замечен дым в районе [Каховской] ГЭС, били туда», — цитирует ТАСС представителя ВГА района.

Ранее в этот день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алёшки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты. Он подчеркнул, что военные и гражданские инженеры восстановят объект в любом случае. Однако при необходимости через Днепр развернут понтонные переправы, добавил замглавы ВГА.

Предыдущий удар в район Каховской ГЭС ВСУ нанесли 18 июля. Последствия показал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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