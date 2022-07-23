Реклама
Прямой эфир
Мир
Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS
Общество
Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
Культура
Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Спорт
ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
Общество
Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе
Общество
Сильный смерч под Туапсе попал на видео
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%
Сюжет:

Белый дом сообщил, что США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 580 дронов Phoenix Ghost в качестве военной помощи. Информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в пятницу, 22 июля.

Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину
В Мариуполе в ближайшие три дня снова открывается гуманитарный коридор с территории «Азовстали»

Он отметил, что общая стоимость поставляемых тактических беспилотных воздушных систем составляет около $100 млн.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Phoenix могут использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

Помимо дронов, в новый пакет вооружения вошли четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства и запчасти к военной технике.

При этом известно, что администрация президента США не планирует отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

По данным Пентагона, на сегодняшний день общий объем военной помощи США Украине с начала спецоперации по защите Донбасса достиг $8,2 млрд, и это не предел. Так, 20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы поставок вооружения Киеву.

8 июля президент Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022