Белый дом сообщил, что США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

Вашингтон готов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 580 дронов Phoenix Ghost в качестве военной помощи. Информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в пятницу, 22 июля.

Он отметил, что общая стоимость поставляемых тактических беспилотных воздушных систем составляет около $100 млн.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Phoenix могут использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

Помимо дронов, в новый пакет вооружения вошли четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс. снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства и запчасти к военной технике.

При этом известно, что администрация президента США не планирует отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

По данным Пентагона, на сегодняшний день общий объем военной помощи США Украине с начала спецоперации по защите Донбасса достиг $8,2 млрд, и это не предел. Так, 20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы поставок вооружения Киеву.

8 июля президент Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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