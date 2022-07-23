Служащие ВС РФ доставили гумпомощь в отдаленные районы Лисичанска

Российские военные доставили более 5 т гуманитарной помощи жителям Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Служащие группировки «Отважные» регулярно поддерживают население регионов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во избежание продовольственного коллапса гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно.

Так, военные раздали продукты питания и предметы первой необходимости в отдаленный район Лисичанска, куда ранее не добирались гумконвои. В состав наборов вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости и памперсы для детей, а также средства личной гигиены.

Местные жители рассказали, как сторонники киевского режима в течении нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления. Кроме того, в городе до сих пор не налажена торговля. Большая часть магазинов разрушена, у людей часто не хватает денег даже на самые простые покупки.

В таких условиях населению особенно важна поддержка, поэтому любые гуманитарные инициативы здесь встречают с большой благодарностью.

Накануне врио мэра Лисичанска Андрей Скорый рассказал, что республика Татарстан взяла шефство над городом и уже направила специалистов для участия в восстановительных работах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. Он сообщил, что был установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

В то же время глава республики Леонид Пасечник выразил мнение, что ВСУ могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

Позже военкор «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в освобожденном Лисичанске. Он рассказал, что местные жители с нетерпением ждали того момента, когда националисты оставят их город.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».