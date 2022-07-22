Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
В Кремле ответили на сообщения о задержке турбины для «Северного потока»
Мир
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерну
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим провалом США
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Назван неожиданный фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

Невролог Милюхина: моющие средства в быту могут влиять на развитие рассеянного склероза у ребенка
0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск развития аутоиммунных заболеваний выше у детей, матери которых в быту слишком активно используют моющие средства с антибактериальным эффектом. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?».

Перекрыть экран: как компьютерные игры влияют на психику и здоровье
Офтальмолог рассказала, как играть в стрелялки и стратегии с пользой для глаз

По словам специалиста, чаще всего из-за этого у детей есть риск появления рассеянного склероза.

«Таким образом мы лишаем себя контакта с некоторыми патогенами в малых количествах, влияем на свою микрофолору, микрофлору кишечника. С кишечника запускаются процессы, в том числе нейродегенеративные», — объяснила Милюхина.

В июне специалисты Медико-генетического центра Genotek рассказали, что у каждого шестого россиянина обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) передается человеку через укусы инфицированных иксодовых клещей. Они активизируются в апреле и только в конце сентября уходят в спячку. Ежегодно диагноз обнаруживается примерно у 6 тыс. жителей России.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022