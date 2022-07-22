Назван неожиданный фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

Риск развития аутоиммунных заболеваний выше у детей, матери которых в быту слишком активно используют моющие средства с антибактериальным эффектом. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?».

По словам специалиста, чаще всего из-за этого у детей есть риск появления рассеянного склероза.



«Таким образом мы лишаем себя контакта с некоторыми патогенами в малых количествах, влияем на свою микрофолору, микрофлору кишечника. С кишечника запускаются процессы, в том числе нейродегенеративные», — объяснила Милюхина.



В июне специалисты Медико-генетического центра Genotek рассказали, что у каждого шестого россиянина обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) передается человеку через укусы инфицированных иксодовых клещей. Они активизируются в апреле и только в конце сентября уходят в спячку. Ежегодно диагноз обнаруживается примерно у 6 тыс. жителей России.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.