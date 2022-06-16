Генетики нашли неожиданную мутацию у каждого шестого россиянина

У каждого шестого россиянина обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом. Об этом 15 июня сообщили специалисты Медико-генетического центра Genotek.

Выводы сделаны на основе исследования выборки клиентов компании из 50 тыс. человек, проживающих во всех регионах России.

По мнению ученых, причиной, повышающей риск инфицирования клещевым боррелиозом, является мутация в гене HLA-DQB1. Она встречается примерно у 16% россиян и может ускорить процесс распространения инфекции в организме.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) передается человеку через укусы инфицированных иксодовых клещей. Они активизируются в апреле и только в конце сентября уходят в спячку. Ежегодно диагноз обнаруживается примерно у 6 тыс. жителей России.

Без своевременного лечения патология может привести к инвалидности или смертельному исходу. Вакцина против боррелиоза находится на стадии разработки. Только в прошлом году в журнале Science была опубликована статья о разрабатываемой мРНК-вакцине.

В мае был опубликован препринт исследования, проведенного группой ученых из Финляндии и США. Генетики обнаружили, что наличие определенной мутации в гене SCGB1D2 человека повышает риски размножения бактерий рода Borrelia, приводящих к болезни Лайма. Как было доказано, мужчины болеют в 1,5 раза чаще, чем женщины. Также мутация в гене HLA-DQB1 увеличивает шансы развития различных аутоиммунных заболеваний и гриппа.

«Сотрудники Медико-Генетического центра Genotek проанализировали эти варианты генов и подробно изучили результаты исследования американских и финских коллег. Учитывая высокую актуальность проблемы и наступление летнего периода, мы добавили новые признаки в ДНК-тесты «Риски заболеваний» и «Генетический паспорт». Уже скоро клиенты компании смогут узнать имеются ли у них мутация в гене HLA-DQB1, влияющая на повышенные шансы инфицирования клещевым боррелиозом, или же они отсутствует», — рассказал директор по продукту Медико-Генетического центра Genotek Александр Ракитько.

По его словам, любой итог исследования не отменяет лечения и тщательного медицинского наблюдения в случае заражения.

Болезнь сопровождается покраснением в области укуса, а также общей слабостью и лихорадкой. Диагностировать заражение можно с помощью теста на антитела, но они могут появиться только к третьей неделе, когда инфекция уже перешла на внутренние органы.

Клещевой боррелиоз зарегистрирован в 73 субъектах России. По данным Роспотребнадзора, в Москве и Московской области на болезнь приходится до 58% всех инфекций, переносимых клещами. В целом по стране боррелиозом заражаются в три раза чаще, чем вирусным клещевым энцефалитом.

Как сообщалось 14 июня, только на территории Калужской области на минувшей неделе за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 298 человек, в том числе 97 детей. Сотрудники лабораторий исследовали 195 экземпляров клещей, снятых с людей. В 37 случаях клещи оказались заражены боррелиозом, еще в трех случаях был получен положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз