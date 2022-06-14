Около 300 человек пострадало от укусов клещей в Калужской области
На территории Калужской области на минувшей неделе за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 298 человек, в том числе 97 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, случаи присасывания зафиксированы в Калуге, Обнинске, Жуковском, Боровском, Малоярославецком, Козельском, Тарусском и Бабынинском районах.
Сотрудники лабораторий исследовали 195 экземпляров клещей, снятых с людей. В 37 случаях клещи оказались заражен боррелиозом, еще в трех случаях был получен положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз, пишет газета «Весть».
В Калужской области продолжается акарицидная обработка общественных мест. На сегодняшний день работы выполнены на 221 га из запланированных 225 га.