Диалог с Россией по ситуации с АЭС на Украине нужно поддерживать. Об этом 22 июля в интервью испанской газете Pais заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, это важно общаться с теми, кто контролирует объекты ядерной энергетики.

«Крайне важно поддерживать открытый диалог с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом», —отметил он, говоря о ситуации на Украине.

Ранее в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру. Так он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

21 июля группировка сил российских войск противовоздушной обороны в Энергодаре была усилена после обстрела атомной электростанции.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС. Эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».