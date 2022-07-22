Реклама
Прямой эфир
Мир
Иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него
Мир
Пентагон признал серьезный потенциал РФ в области дальнобойного оружия
Общество
Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год
Наука
В РФ создали каталог отечественного научного оборудования
Общество
Минпромторг готов развивать фудшеринг в России
Экономика
Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года
Наука
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Армия
ВС РФ обстреливают из огнеметных систем «Солнцепек» позиции ВСУ
Сюжет:

СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве

Источник сообщил о подготовке СБУ к зачистке в Николаеве от нелояльных Киеву граждан
0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению и зачистки нелояльных киевскому режиму и имеющих связи с Россией граждан. Об этом сообщил 22 июля сотрудник одного из российских силовых ведомств в беседе с «РИА Новости».

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

«По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие 10 дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что источники в СБУ проинформировали о планирующихся рейдах по улицам городам. У граждан будут проверять мобильные телефоны, в частности, исходящий трафик и звонки в Россию. СБУ будут интересовать также наличие у людей родственных и дружественных связей с россиянами.

Уточняется, что за доносы на своих знакомых и друзей «неравнодушным» жителям города пообещали вознаграждение в $100.

«Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ», — рассказал источник.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что СБУ готовили подрыв железной дороги в Херсоне. Сотрудники правоохранительных органов России раскрыли одну из самых больших групп диверсантов, которыми руководили сотрудники украинской службы безопасности.

Кроме того, 18 июля, Ростовской области выявили завербованного СБУ гражданина Украины, прибывшего в регион для сбора сведений о передвижении военной техники России. В управлении ФСБ полагают, что мужчину использовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Глава межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил 15 июля, что в Одесской области подозреваемых в пророссийских настроениях госслужащих задерживают и увозят в неизвестном направлении. Уточнялось, что служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022