Службе безопасности Украины (СБУ) о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению и зачистки нелояльных киевскому режиму и имеющих связи с Россией граждан. Об этом сообщил 22 июля сотрудник одного из российских силовых ведомств в беседе с «РИА Новости».

«По сведениям, полученным от источников в СБУ, в ближайшие 10 дней в Николаеве готовятся масштабные зачистки гражданского населения от нелояльных Украине жителей. Для осуществления этой цели из Киева и Западных областей Украины уже прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что источники в СБУ проинформировали о планирующихся рейдах по улицам городам. У граждан будут проверять мобильные телефоны, в частности, исходящий трафик и звонки в Россию. СБУ будут интересовать также наличие у людей родственных и дружественных связей с россиянами.

Уточняется, что за доносы на своих знакомых и друзей «неравнодушным» жителям города пообещали вознаграждение в $100.

«Задержанных же, как говорят наши источники, планируется направлять в фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной разработки силами СБУ», — рассказал источник.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что СБУ готовили подрыв железной дороги в Херсоне. Сотрудники правоохранительных органов России раскрыли одну из самых больших групп диверсантов, которыми руководили сотрудники украинской службы безопасности.

Кроме того, 18 июля, Ростовской области выявили завербованного СБУ гражданина Украины, прибывшего в регион для сбора сведений о передвижении военной техники России. В управлении ФСБ полагают, что мужчину использовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Глава межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сообщил 15 июля, что в Одесской области подозреваемых в пророссийских настроениях госслужащих задерживают и увозят в неизвестном направлении. Уточнялось, что служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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