В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя Украины

В Ростовской области выявили завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина республики, прибывшего в регион для сбора сведений о передвижении военной техники России. Об этом сообщила 18 июля пресс-служба Управления ФСБ по области.

«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, уроженец Кременского района в ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска «Чертково». Оперативники выяснили, что с 2017 по 2018 годы мужчина участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в составе второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

В 2018 году он вернулся на Украину, где его завербовали сотрудники СБУ. В Управлении ФСБ полагают, что мужчину использовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик. В ведомстве отметили, что он не успел выполнить задание украинских спецслужб.

Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее, 26 мая, росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области. Отмечается, что один из задержанных по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн. По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и средства связи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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