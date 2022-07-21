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Российские силовики выявили одну из самых больших групп диверсантов в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Херсоне и Херсонской области сотрудники правоохранительных органов России раскрыли одну из самых больших групп диверсантов, которыми руководили кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ), находившиеся в Одессе. Об этом 21 июля сообщил источник «РИА Новости».

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Сообщается, что один из задержанных диверсантов «одесской группы» намеревался осуществить подрыв железной дороги. У него было изъято 48 кг тротила в шашках.

В течение двух последних недель российские силовики обнаружили в Херсоне несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла». Кроме того, они также выявили перевалочный пункт украинских диверсантов и две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются гуманитарные конвои, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Один из пунктов обстрела был найден в четверг.

Накануне стало известно, что группу диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты, задержали в Херсоне. Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол. В их домах обнаружена форма территориальной обороны и оружие.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Херсоне был предотвращен теракт у пункта выдачи документов на получение гражданства РФ. Отмечается, что благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось избежать жертв среди мирного населения Херсона.

28 апреля заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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