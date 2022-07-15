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Минобороны сообщило о похищении СБУ пророссийски настроенных жителей в Одессе

Мизинцев: СБУ похищает пророссийски настроенных жителей в Одесской области
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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В Одесской области подозреваемых в пророссийских настроениях госслужащих задерживают и увозят в неизвестном направлении. Об этом заявил в пятницу, 15 июля, глава межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

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«По имеющейся достоверной информации в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — сказал Мизинцев на брифинге.

Он добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) затем использует эти анкеты в карательных целях.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что сотрудники СБУ и боевики территориальной обороны подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении жителей Одессы, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов.

Также утверждалось, что в Одессе боевики и сотрудники СБУ обходят жилые дома для выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов.

В том же месяце полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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