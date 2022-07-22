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Иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации

NBC: Иностранных наемников готовили к самоликвидации, чтобы не попасть в российский плен
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, рассказали, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в российский плен. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает телеканал NBC.

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По словам одного из наемников, ветерана армии США, у него всегда с собой есть ручная граната, чтобы быстро активировать ее в случае опасности попасть в плен.

Как отметил бывший штабс-сержант армии США Джеймс Васкес, он лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы попасть в плен.

Ранее в этот день сообщалось, что иностранные наемники на Украине жалуются на падение боевого духа. На это повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины. Кроме того, отмечается недовольство командирами ВСУ, которые принимают решения в стиле советской военной школы.

Ранее, 19 июля, в ДНР рассказали, что большинство наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, прибывает на Украину из Польши, Великобритании и США.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что перед тем, как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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