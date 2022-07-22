Служащие инженерного дозора группировки «Отважные» исследуют покинутые укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Минобороны показало кадры боевой работы специалистов.

Помимо точек дислокации противника, специалисты проверяют на предмет минирования лесные дороги, фортификационные сооружения и объекты гражданского назначения. По неизученной территории саперы передвигаются исключительно пешком, тщательно обыскивая каждый квадратный метр.

Для качественного выполнения боевых задач на вооружении специалистов инженерных войск стоят современные искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3, переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

На пути военных встречаются противотанковые и противопехотные мины. При обнаружении взрывное устройство в первую очередь отмечают, чтобы позже уничтожить накладным зарядом. Инженеры не извлекают снаряды целиком, поскольку украинские военные часто закладывают под них мины-ловушки. Вместо этого аккуратно отключают взрыватель и переходят к следующему участку.

Ранее, 9 июля, Минобороны сообщило, что украинские служащие заминировали обочины дороги под Кривым Рогом. При этом мирные жители ближайших населенных пунктов — Красный Под и Радушное — не были предупреждены об опасности.

Накануне были опубликованы кадры боевой работы российских саперов в Харьковской области. Инженеры регулярно проводят зачистку приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий и автомобильных дорог от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по запросам местных жителей.

7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал процесс детонации территории рядом с подземным газопроводом в Мариуполе.

В ходе работ саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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