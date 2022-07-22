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Минобороны РФ показало работу саперов на спецоперации

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Служащие инженерного дозора группировки «Отважные» исследуют покинутые укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Минобороны показало кадры боевой работы специалистов.

Помимо точек дислокации противника, специалисты проверяют на предмет минирования лесные дороги, фортификационные сооружения и объекты гражданского назначения. По неизученной территории саперы передвигаются исключительно пешком, тщательно обыскивая каждый квадратный метр.

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Для качественного выполнения боевых задач на вооружении специалистов инженерных войск стоят современные искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3, переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

На пути военных встречаются противотанковые и противопехотные мины. При обнаружении взрывное устройство в первую очередь отмечают, чтобы позже уничтожить накладным зарядом. Инженеры не извлекают снаряды целиком, поскольку украинские военные часто закладывают под них мины-ловушки. Вместо этого аккуратно отключают взрыватель и переходят к следующему участку.

Ранее, 9 июля, Минобороны сообщило, что украинские служащие заминировали обочины дороги под Кривым Рогом. При этом мирные жители ближайших населенных пунктов — Красный Под и Радушное — не были предупреждены об опасности.

Накануне были опубликованы кадры боевой работы российских саперов в Харьковской области. Инженеры регулярно проводят зачистку приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий и автомобильных дорог от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по запросам местных жителей.

7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал процесс детонации территории рядом с подземным газопроводом в Мариуполе.

В ходе работ саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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