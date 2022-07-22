Стелу на въезде в Лисичанск перекрасили в цвета флага России

Стелу на въезде в Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) перекрасили в российский триколор. Об этом рассказал 22 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Преображается Лисичанск на въезде, чтобы все знали, чей он был и чей он есть. Уже висит флаг Луганской Народной Республики над ним, и сейчас перекрашивают его уже в российский триколор», — отметил журналист.

Он уточнил, что заняться покраской монумента, который ранее имел желто-голубой окрас, вызвались местные жительницы.

Бело-сине-красная стела символизирует то, что Лисичанск больше не относится к киевскому режиму.

Ранее, 20 июля, стало известно, что силы Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль село Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Берестовое — важный стратегический район. Находится на трассе Бахмут – Лисичанск, то есть на стыке двух республик.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, группировка войск республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила уже 255 населенных пунктов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Позже военкор «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в освобожденном Лисичанске. Он рассказал, что местные жители с нетерпением ждали того момента, когда националисты освободят их город.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».