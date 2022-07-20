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Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль село Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 июля сообщает военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Системы ПВО ВС РФ перехватили 10 ракет, выпущенных по Херсону. Онлайн спецоперации 20 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Берестовое — важный стратегический район. Находится на трассе Бахмут – Лисичанск, то есть на стыке двух республик. В том числе из этого населенного пункта украинские боевики постоянно обстреливали освобожденные города.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что группировка войск республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила уже 255 населенных пунктов.

В распоряжении «Известий» 26 июня оказались видеокадры, на которых показан артиллерийский бой против украинских военных в районе села Берестовое. На видеозаписи видно, как происходит поиск целей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В тот же день офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР будут далее освобождать Донбасс и отправятся в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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