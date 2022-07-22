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Басков призвал Хаматову отказаться от своих ролей в российском кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Певец Николай Басков призвал актрису Чулпан Хаматову, покинувшую страну на фоне спецоперации по защите Донбасса, отречься от всех своих ролей в российском кино.

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Басков раскритиковал актрису за участие в фильме «Просточеловек», где та исполнила главную роль. По мнению певца, релиз киноленты противоречит действиям Хаматовой.

«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «совести нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях», — написал он в своем Telegram-канале.

Исполнитель призвал Хаматову вслед за латвийским актером Иваром Калныньшем «выбросить в мусорку все свои работы в российском кино».

18 июля Министерство культуры РФ подтвердило «Известиям» дату релиза фильма «Просточеловек». Как отметили в ведомстве, дата выхода в прокат — 25 августа текущего года.

В ведомстве также уточнили, что прокатное удостоверение фильму было выдано 8 апреля, то есть после того, как Хаматова покинула Россию.

23 марта Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. Она проживает в Латвии.

В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», опубликованном в марте, Хаматова заявила, что никогда не воспринимала всерьез свое звание народной артистки РФ, назвала награду бредятиной и пережитком Советского Союза. Помимо этого, актриса подчеркнула, что если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно. Хаматова отметила, что раньше она просила не упоминать ее звания при представлении на мероприятиях.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

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