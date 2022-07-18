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Минкультуры подтвердило выход фильма с Чулпан Хаматовой 25 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Министерство культуры РФ в понедельник, 18 июля, подтвердило «Известиям» дату релиза фильма «Просточеловек», в которой принимает участие актриса Чулпан Хаматова. Как отметили в ведомстве, дата выхода в прокат — 25 августа текущего года.

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Прокатчиком является дистрибуционная компания «Белые ночи».

В ведомстве также уточнили, что прокатное удостоверение фильму было выдано 8 апреля, то есть после того, как Хаматова покинула Россию.

Ранее в этот день журналист Аркадий Фридман в интервью изданию Solenka.info заявил, что новый фильм с участием Хаматовой, которая покинула РФ и проживает в Латвии, могут снять с показа в России. По его мнению, фильм не должен быть показан на территории страны, а появление новых работ с Хаматовой недопустимо. При этом на запрос «Известий» о том, будет ли фильм снят с показа, в Минкульте не ответили.

23 марта Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. Она проживает в Латвии.

В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», опубликованном в марте, Хаматова заявила, что никогда не воспринимала всерьез свое звание народной артистки РФ, назвала награду бредятиной и пережитком Советского Союза. Помимо этого, актриса подчеркнула, что если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно. Хаматова отметила, что раньше она просила не упоминать ее звания при представлении на мероприятиях.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

За последние месяцы из России уехали также актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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